VIDEO – Cristiano Ronaldo, il gesto è da censura

Cristiano Ronaldo, che combini? Il portoghese vive un momento non troppo felice, particolarmente nervoso a causa dei risultati deludenti del suo Manchester United, CR7 si mostra visibilmente agitato. L’attaccante ex Juve si rende addirittura protagonista di un brutto gesto, rompendo il cellulare di un giovane tifoso rientrando negli spogliatoi. Ronaldo si è prontamente scusato via social, ma il gesto inqualificabile resta.

L’attaccante portoghese, resosi subito contro della gravità del gesto, si è scusato con un post su Instagram: “Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di fair-play e sportività”.

