Bologna Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La giornata di serie A si chiuderà con il posticipo tra Bologna e Sampdoria. I blucerchiati vogliono approfittare di un turno favorevole con le sconfitte di Venezia, Cagliari e Genoa per allungare sulla zona rossa della classifica: per Giampaolo sarebbe importante invertire un trend che ha visto i liguri perdere 4 delle ultime 5 partite (dove sono stati subiti 10 gol). Il Bologna è invece in una situazione di classifica decisamente più tranquilla che ha concesso alla squadra di staccare la spina. La scorsa settimana, però, i rossoblu hanno fermato il Milan sullo 0-0 dimostrando che sono ancora con la testa sul campionato.

Bologna Sampdoria, le probabili formazioni

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo

Bologna Sampdoria, i precedenti

In 49 incroci al Dall’Ara, il Bologna ha vinto in 24 occasioni, la Sampdoria in 7 e ci sono stati 18 pareggi. Al momento i rossoblu sono in striscia positiva da ben 12 incontri con con 7 vittorie (di cui 6 arrivate di seguito negli ultimi anni) e 5 pareggi. L’ultima volta che i blucerchiati hanno sbancato lo stadio avversario è stato nella stagione 03/04 quando fu sufficiente un gol di Cristiano Doni. Lo scorso anno, invece, terminò 3-1 per i padroni di casa con Musa Barrow, Soriano e Svamberg a segno, mentre la rete della bandiera degli ospiti fu segnata da Quagliarella.

Bologna Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.