Calciomercato, Lewandowski ha scelto la sua nuova squadra: offerta da 65 milioni

Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. L’attaccante ha già scelto la sua nuova squadra.

Stando a quanto riportato dal portale polacco TVP Sport, Robert Lewandowski avrebbe preso un’importante decisione per la prossima stagione. L’attaccante ex Dortmund avrebbe deciso di lasciare il Bayern Monaco per trasferirsi al Barcellona. I blaugrana, dopo aver rinforzato il centrocampo con Kessie dal Milan che arriverà a parametro zero, acquisteranno Lewandowski che viene valutato attorno ai 65 milioni di euro. Il Barça però cercherà di far leva sulla volontà del giocatore per ottenere uno sconto dai bavaresi.