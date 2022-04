Bayern Monaco Villarreal, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo l’inaspettato successo del Villarreal nella gara di andata (un successo di misura per 1-0 che sarebbe potuto essere anche più ampio), il Bayern Monaco è costretto a inseguire. Per riuscire a ribaltare il risultato servirà tutto il calore e il pubblico dell’Allianz Arena, ma soprattutto un altro tipo di prestazione rispetto a quella messa in campo mercoledì scorso dagli uomini di Nagelsmann. Il Villarreal, invece, come fatto a Torino, punterà a difendersi e ad attaccare in ripartenza, sperando di trovare la difesa dei bavaresi alta e impreparata.

Bayern Monaco Villarreal, le probabili formazioni

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski

Villarreal (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma

Bayern Monaco Villarreal, i precedenti

A parte la gara di andata, Villarreal e Bayern si sono incrociate solamente nei gironi dell’edizione 11/12. Sia all’andata che al ritorno a vincere furono i bavaresi. In Spagna furono sufficienti i gol di Rafinha e Toni Kroos, mentre in Germania ci fu un successo per 3-1 con le marcature di Gomez e Ribery (doppietta).

Bayern Monaco Villarreal, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253).