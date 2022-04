Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic senza pace, arrivano brutte notizie per lo svedese del Milan. Infortunio per lui e stop che lo costringerà a saltare il derby di ritorno di Coppa Italia e la sfida in campionato con la Lazio, questo quanto riporta Sky.

Secondo quanto appreso dai colleghi di Calciomercato.com invece allenamento in gruppo per Ante Rebic e Samu Castillejo, personalizzato con il pallone per Ismael Bennacer, Fikayo Tomori regolarmente con la squadra. Pioli costretto a rinunciare al vero leader, Ibrahimovic, ma che recupera tasselli pesanti in un momento delicato e decisivo per le sorti dei rossoneri.