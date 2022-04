Elettra Lamborghini shock: “Non fatelo anche voi”

Tatuaggi? No, grazie. Il pentimento di Elettra Lamborghini ai microfoni di Sergio Friscia e Anna Pettinelli a RDS. La bellissima ereditiera si dice pentita dei tatuaggi ed invita i giovani a non imitarla: “Mia mamma mi portò quando avevo 13/14 anni, ma è un tatuaggio che ormai ho cancellato con un pesce, tra l’altro. È una canzone di Michael Jackson, ‘Pretty Young Thing’”.

Elettra Lamborghini e i tatuaggi: “No, grazie”

Le parole di Elettra Lamborghini: “Quando si è giovani, uno non ci sta tanto a pensare, ma fa male toglierli: quindi pensateci tante volte, io ricordo che mio padre mi diceva di non farli perché sono fuori moda e vi dirò che aveva ragione.” Poi Elettra ha anche elencato tutti i problemi avuti coi tatuaggi dovuti a errori grafici o alla troppa esposizione al sole: “Sono proprio stufa di vedere ‘ste cag**e che ho sulle braccia. Ovviamente il leopardato è sempre lì vivo, non andrà mai via.”