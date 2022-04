Real Madrid Chelsea, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo il netto successo del Real Madrid per 3-1 a Stamford Bridge, per i campioni in carica del Chelsea sarà molto difficile ribaltare la situazione. La squadra di Tuchel arriva alla sfida forte del 6-0 rifilato al Southampton nel fine settimana, ma ribaltare al Bernabeu il risultato dell’andata sarà molto più difficile. Soprattutto perché di fronte ci sarà una squadra convinta dei propri mezzi e in buonissima forma, come dimostrato dalla vittoria contro il Getafe nel turno di Liga: Benzema sarà ancora lo spauracchio assoluto con 6 gol segnati nelle ultime due gare di Champions League.

Real Madrid Chelsea, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Ziyech, Pulisic; Havertz

Real Madrid Chelsea, i precedenti

Le doppie sfide di quest’anno e dello scorso anno, in semifinale, sono stati i primi incroci tra Chelsea e Real Madrid in Champions League. Prima si erano incrociate solamente in due finali di altre coppe europee. E in entrambe le occasioni ebbero la meglio gli inglesi. Nella stagione 70/71 i blues vinsero la Coppa delle Coppe, superando gli spagnoli per 2-1 nello spareggio, dopo che i primi 90′ si erano conclusi sull’1-1. Nel 98/99, invece, il Chelsea vinse la Supercoppa Europea battendo i blancos per 1-0 con gol di Poyet.

Real Madrid Chelsea, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 (numero 5 digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite).