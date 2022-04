Roma sempre più digitale: un evolutissimo software per il ticketing

La Roma diventa sempre più digitale, smart e attenta ai big data. I tifosi giallorossi avranno letto tutto sulle ultime di formazione per il prossimo match o le indiscrezioni sul calciomercato (Zaniolo sembra sempre più vicino alla Juve ma mai dire mai…) ma forse non sapranno che la società ha acquisito un software realizzato dall’azienda Premoneo per decidere i prezzi dei biglietti delle partite allo Stadio Olimpico con protagonisti i ragazzi allenati dallo Special One Josè Mourinho. D’altronde l’intelligenza artificiale fa parte del mondo del calcio da molto tempo, negli eSports come vedremo alla fine di questo articolo ma anche per fare pronostici o per la definizione delle quote delle scommesse sui siti per il calcio ed in molti altri ambiti del mondo del pallone.

Prendendo in considerazione una lunga serie di parametri come ad esempio l’importanza del match che verrà disputato, i flussi turistici nella Capitale (che finalmente hanno ripreso grande slancio dopo il picco della pandemia globale) ma anche le condizioni meteo e la presenza di altri eventi sul territorio cittadino durante il periodo della partita, il software consiglia i prezzi dei biglietti, offrendo anche un’ampia segmentazione e dunque tentare di far incontrare al meglio la domanda e l’offerta dei ticket a disposizione.

Il software promette una precisione del 95% sui tanti dati elaborati che consentiranno poi al reparto marketing della società di aggiustare nel migliore dei modi possibili le offerte ed i prezzi dei biglietti per realizzare da una parte i massimi profitti e dall’altra cercare di soddisfare al meglio le esigenze dei tifosi.

Se pur la società stia già facendo i test in collaborazione la software house che ha realizzato l’infrastruttura di analisi dei dati, il sistema entrerà in funzione soltanto dalla prossima stagione calcistica 2022 – 2023 e sarà davvero interessante scoprire come i cosiddetti Big Data andranno ad impattare sul prezzo dei biglietti, rendendo più felici o meno i supporter giallorossi.

Probabilmente la Roma aprirà la strada ad altre società italiane che magari, vedendo gli ottimi risultati ottenuti dalla società giallorossa, prenderanno ispirazione per utilizzare lo stesso software o un analizzatore di dati similare.

La Roma e il digital entertainment: la partnership con Konami

La società giallorossa è tra le più interessate al digitale in Italia anche prima della collaborazione con Premoneo per il ticketing.

Ad esempio nell’estate del 2020, ha stretto un accordo di partnership esclusiva con la giapponese Konami per la presenza in esclusiva della squadra prima in Pro Evolution Soccer e poi in eFootball, l’erede della tradizione di oltre 25 anni della serie di PES.

L’accordo ha portato a collaborazioni di visibilità con i giocatori virtuali di eFootball che sui social festeggiano i gol della squadra. E’ accaduto ad esempio in occasione di Roma Sampdoria con la versione digitale di Mkhitaryan che esultava per il gol appena segnato allo stadio Marassi di Genova.