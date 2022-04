Atletico Madrid Manchester City, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

C’è ancora partita tra Atletico Madrid e Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi in casa hanno vinto di misura per 1-0 in una partita completamente dominata. I colchoneros sono però riusciti a limitare i danni grazie a una strenua difesa e ora puntano al colpaccio in casa. Per farlo, però, dovranno cambiare atteggiamento e osare di più in fase offensiva, dato che in Inghilterra non c’è stato neanche un tiro verso lo specchio della porta avversaria.

Atletico Madrid Manchester City, le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Marcos Llorente, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Correa

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling

Atletico Madrid Manchester City, i precedenti

L’unico precedente europeo tra le due squadre è quello dell’andata in Inghilterra. Se un incrocio con una squadra inglese per l’Atletico è molto recente, in quanto i colchoneros hanno eliminato il Manchester United negli ottavi di finale, per il City l’ultima trasferta in terra spagnola risale alla stagione 19/20 quando affrontò negli ottavi il Real Madrid. In quel caso vinse per 2-1 grazie ai gol di De Bruyne e Gabriel Jesus, mentre per i blancos segnò Isco.

Atletico Madrid Manchester City, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.