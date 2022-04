Basket, Lega A: recupero della 16ª giornata, spicca Tortona-Brescia da vedere su Raisport. Milano ospita Cremona, mentre la Virtus Bologna il Trento

Turno infrasettimanale per la Lega A, è il recupero della 16ª giornata non disputatasi a Gennaio per le restrizioni covid di quel periodo. Spicca l’incontro tra Tortona e Brescia, le squadre più in palla del momento. Basta pensare che la Germani viene da 14 successi consecutivi con cui è risalita fino al 3º posto a soli 2 punti dall’Armani Milano (in fase di stallo).

La Bertram Tortona, finalista in Coppa Italia, invece, occupa la 4ª posizione a pari merito con l’Umana Venezia. Tortona è senza dubbio alcuno la compagine rivelazione della stagione in corso, dove facendo un paragone calcistico, potrebbe essere definita l’Atalanta del Basket, la quale ogni domenica affronta a viso aperto, e senza mai tirarsi indietro, chiunque gli capiti sul parquet. Gli amanti del basket, e non solo, potranno seguire l’evento a partire dalle 20 e 45 su Raisport, quindi, non perdetevelo.

Milano in crisi

I Meneghini dopo un girone d’andata impeccabile, sono in crisi, e sicuramente stanno pagando gli sforzi enormi che hanno fatto in Eurolega, dove spesso si gioca il venerdi, e subito dopo la domenica si ritorna in campo per il torneo nazionale, senza avere nemmeno il tempo necessario per il recupero psico-fisico. Tornando al discorso campionato, alle 19 di questa sera, l’Olimpia di Ettore Messina affronterà il fanalino di coda della Vanoli Cremona, quasi retrocessa, dove le scarpette rosse, in attesa di sapere il loro prossimo ostacolo da superare nei quarti di finale di Coppa (Maccabi o Efes), vorranno certamente riscattare la pesante sconfitta di domenica sera contro la Virtus Bologna, che si è imposta con autorità e supremazia schiacciante, fatta eccezione nell’ultimo parziale, per 83-65.

Virtus Bologna

I capoclassifica della Virtus se la vedranno in casa contro il Trento, quest’ultima in piena lotta per entrare nei playoff. I bolognesi, almeno in Italia, non perdono da 11 turni, l’ultima sconfitta risale al 5 gennaio in casa di Milano per 102-99 dopo 1 tempo supplementare, mentre in Coppa Italia sono stati sconfitti in semifinale (a sorpresa) dalla splendida Bertram Tortona per 94-82; in Eurocup l’ultimo ko lo ha subito il 16 marzo contro il Cedevita Olimpija, che espugnò per 86-74 il PalaDozza.

Zona playoff

Quest’anno la lotta per entrare tra le prime 8 è molto serrata, infatti, a partire da Sassari (attualmente al 6º posto con 24 punti), vede impegnate ben 9 formazioni, si arriva fino al Basket Napoli in 14ª posizione con 20 punti. Nelle ultime 5 giornate, più il suddetto recupero, dal 4º posto in giù, potrebbe accadere di tutto.

Le gare di questa sera 13-04-2022

Ore 19: Olimpia Milano-Cremona

Ore 19.30: Varese-Trieste

Ore 20: Venezia-Brindisi

Ore 20: Virtus Bologna-Trento

Ore 20.30: Basket Napoli-Reggiana

Ore 20.30: Pesaro-Fortitudo Bologna

Ore 20.30: Sassari-Treviso

Ore 20.45: Tortona-Brescia, da vedere su Raisport.

Classifica

1) Virtus Bologna

42 punti

2) Olimpia Milano

38 pt.

3) Brescia

36 pt.

4) Tortona

26 pt.

5) Venezia

26 pt.

6) Sassari

24 pt.

7) Reggiana

24 pt.

8) Pesaro

22 pt.

9) Trento

22 pt.

10) Varese

22 pt.

11) Trieste

22 pt.

12) Brindisi

22 pt.

13) Treviso

20 pt.

14) Basket Napoli

20 pt.

15) Fortitudo Bologna

16 pt.

16) Cremona

14 punti.