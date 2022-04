Bologna-Inter, con il 3 a 0 a tavolino nerazzurri al primo posto

Inter di nuovo in testa? I nerazzurri di Inzaghi in vetta alla classifica con il 3 a 0 a tavolino con il Bologna. I ragazzi di Inzaghi attendono la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che oggi si esprimerà chiudendo il lungo capitolo legato ai ricorsi per la sfida di Serie A non giocata lo scorso 6 gennaio.

Bologna-Inter, nerazzurri nuova capolista?

Un botta e risposta tra i legali e una decisione attesissima. Inter di nuovo capolista o Bologna-Inter andrà rigiocata? Ancora poco e conosceremo la decisione ufficiale.