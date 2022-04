Calciomercato Inter, si chiude a 15 milioni: è lui il primo acquisto nerazzurro

Si infiamma il calciomercato dell’Inter. Si chiude a 15 milioni e sarà lui il primo rinforzo per mister Inzaghi.

L’Inter è in piena lotta scudetto e da molti è data come favorita per la vittoria finale. Ore calde ad Appiano Gentile dove uno sguardo è rivolto al presente e uno al futuro. Si pensa a costruire una squadra che sia competitiva su tutti i fronti e a rinforzare tutti i reparti a cominciare dal centrocampo. Barella e Brozovic sono i leader del reparto di mediana ma urge trovare un altro giocatore titolare e non un semplice vice. Così Beppe Marotta ha sondato varie piste e la più economica è quella del centrocampista in uscita dal PSG. Si tratta di Leandro Paredes, 28 anni da compiere il prossimo giugno, fuori dalle rotazioni di Pochettino e con tanta voglia di tornare in Italia dove l’ultima maglia che ha vestito è stata quella della Roma.

Leandro Paredes all’Inter, affare low-cost per i nerazzurri

I nerazzurri, riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vogliono un altro titolare in mediana e Paredes, il cui contratto decorre a giugno 2023, è tornato nel mirino di Beppe Marotta. L’argentino non ha mai nascosto il desiderio ti tornare in Italia, dato che in Francia non si è mai ambientato, e così i meneghini vogliono esaudire il suo desiderio ma a che prezzo? Ebbene, il PSG valuta l’ex Roma 15 milioni di euro e l’Inter non sembra aver indietreggiato dinanzi a tale richiesta. Si tratta di un affare come lo è il suo ingaggio. Il giocatore percepisce uno stipendio di 9 milioni lordi a stagione, circa 6,5 netti, e sfruttando le agevolazioni del Decreto Crescita l’Inter avrà il suo centrocampista a costi veramente ridotti. La trattativa non è che agli inizi ma dal modo in cui è partita, si raggiungerà presto un accordo sia con il club che con il giocatore.