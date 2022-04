Calciomercato Milan, si chiude a 10 milioni: lo raccomanda Moncada

Affare fatto, si chiude a 10 milioni. È Geoffrey Moncada a raccomandarlo al Milan. Si infiamma il calciomercato.

Il Milan non si ferma più. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Moncada gliene ha suggerito uno nuovo. Si tratta del baby prodigio Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, che è finito nel mirino dei rossoneri. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, la dirigenza meneghina ha avanzato un offerta ai crociati anticipando Juventus, Atalanta. Il Milan avrebbe offerto ai gialloblù 10 milioni di euro per Bernabé. Atalanta e Juventus restano alla finestra e non mollano dato che la trattativa non è che allo stato embrionale. In estate, dunque, è prevista una grande lotta per il classe 2001. Difficile che il Parma riesca a trattenere il 20enne che ha militato anche nel Barcellona e nel Manchester City.

Moncada, non solo Bernabé: i talenti scoperti dal capo scouting del Milan

Nonostante la giovane età, Geoffrey Moncada vanta già un curriculum di tutto rispetto. Nel corso della sua carriera ha scovato talenti del calibro di Youri Tielemans, Soualiho Meité, Pietro Pellegri e Jordi Mboula: tutti approdati al Monaco durante la sua gestione. Il grande crack del calcio mondiale Kylian Mbappé, che tutti attribuiscono a lui, invece va invece attribuito a Westerloppe, suo collega di sponda PSG dal quale lui stesso ha appreso l’abc del mestiere.

Moncada, che non si muove mai a caso, è considerato tra i più quotati d’Europa nel suo ruolo. Un baby-prodigio del mestiere che a sua volta scopre i baby talenti in giro per il mondo. Non solo abile nello scouting. Il 31enne ha maturato una grande esperienza al Monaco anche nelle vesti di analista-video. Non c’è dunque da fidarsi se ha posato gli occhi su Bernabé.