Calciomercato, non rinnova e aspetta la Juve: il sogno dei tifosi diventa realtà

Non rinnova e aspetta la Juve. Si infiamma il calciomercato e il sogno di tutti i tifosi bianconeri diventa realtà.

Il sogno dei tifosi della Juve ha un nome e un cognome: Paul Pogba. Con la maglia bianconera ha incantato tutti con le magie nate dai suoi piedi fatati. Fisico possente e estro creativo, un fantasista a tutto campo, si concentrano in lui rendendolo uno dei centrocampisti più completi in circolazione. La delusione del popolo juventino fu tanta quando il Polpo passò al Manchester United. Sembrava quasi un tradimento ma lui ha sempre giurato amore nei confronti della Vecchia Signora, sentimento ricambiato da tutti gli aficionados bianconeri. Ebbene, come nella vita di tutti i giorni, anche nel mondo dello sport e in questo caso del calcio, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Il campione del mondo con la Francia nel 2016 ha un contratto in scadenza nel 2022 e con i Red Devils sarà addio.

Secondo il Mirror, per il centrocampista francese sarà una sfida a tre: Real Madrid, Juventus e PSG. Questi sembrano essere gli unici club realmente interessanti al calciatore e queste squadre sono pronte a tutto pur di ingaggiare a zero in estate Pogba.

Calciomercato Juve, Paul Pogba arriva a una condizione

Paul Pogba ama i colori bianconeri e non gli dispiacerebbe l’idea di tornare in Italia anche se ad attirarlo è anche il ritorno sulle rive della Senna, cioè nei pressi dei luoghi in cui ebbe inizio il suo grande viaggio nella storia del calcio. Il PSG però non è la sua prima scelta. Lui attende la Juve e prima di accettare altre offerte vuole avere la certezza che proprio non ci siano speranze di un ritorno a Torino. Al momento questa certezza non ce l’ha, anzi. E così, se la Vecchia Signora sarà disposta ad accontentare le sue richieste economiche il Polpo tornerebbe per risollevare quel reparto di campo che dal suo addio non ha mai splenduto divenendo l’anello debole della squadra.