Elettra Lamborghini, la zip si apre e si vede tutto: il seno è esplosivo – FOTO

La zip si apre e si vede tutto. Il seno di Elettra Lamborghini è esplosivo.

Scollatura da capogiro per Elettra Lamborghini e foto da quasi 324mila like. La cantante indossa una felpa e la zip, chiusa a metà, lascia intravedere il suo seno e la spallina del reggiseno di colore grigio. Sguardo sensuale e maxi scollatura, l’ereditiera 27enne di Bologna guarda di profilo mentre i fan si chiedono se si tratti di un selfie o di una foto scattata da chi?

Orecchino al naso, capelli sciolti e leggermente mossi che lasciano in bella vista la sensualità del collo e del décolleté. Alle sue spalle, oltre ai trucchi ad attirare l’attenzione dei followers è un quadro il cui disegno è leggermente sfumato e dunque difficile da definire.

Migliaia i commenti in calce al post, compresi quelli delle colleghe e nientepopodimeno che Afrojack. Suo marito, dinanzi a tale bellezza si è lasciato sfuggire un very sesky che tra il serio e il faceto ha espresso il suo punto di vista, condiviso da tutti i followers della cantante.

Elettra Lamborghini e i tatuaggi: “Sono pentita”

“Mia mamma mi portò quando avevo 13/14 anni, ma è un tatuaggio che ormai ho cancellato con un pesce, tra l’altro. È una canzone di Michael Jackson, ‘Pretty Young Thing'”, ha affermato a RDS Elettra Lamborghini. “Quando si è giovani, uno non ci sta tanto a pensare, ma fa male toglierli: quindi pensateci tante volte, io ricordo che mio padre mi diceva di non farli perché sono fuori moda e vi dirò che aveva ragione.” Poi Elettra ha anche elencato tutti i problemi avuti coi tatuaggi dovuti a errori grafici o alla troppa esposizione al sole: “Sono proprio stufa di vedere ‘ste cag**e che ho sulle braccia. Ovviamente il leopardato è sempre lì vivo, non andrà mai via.”