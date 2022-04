Liverpool Benfica, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nella gara di andata il Liverpool ha rispettato il pronostico andando a vincere per 3-1 in trasferta sul campo del Benfica. Le speranze dei portoghesi di passare il turno, già basse, sono ora al lumicino con Nunez e compagni che cercheranno di non farsi schiacciare eccessivamente dalle folate offensive degli uomini di Klopp. Dopo il pareggio nel big match di campionato contro il City, che non ha lanciato nessuna delle due alla conquista del campionato, i reds si rituffano in Champions con l’obiettivo, molto probabile, di staccare il pass per la semifinale.

Liverpool Benfica, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Núñez

Liverpool Benfica, i precedenti

Ci sono stati ben 11 scontri tra Liverpool e Benfica in territorio europeo con 4 vittorie dei portoghesi e 7 degli inglesi. L’ultima volta che i lusitani sono venuti in trasferta ad Anfield hanno perso 4-1 nei quarti di ritorno dell’Europa League 09/10 con i gol di Torres (doppietta), Kuyt e Lucas Leiva decisivi per il passaggio del turno. Ma nella stagione 05/06 il Benfica riuscì a sbancare Anfield grazie alle reti di Simao e Miccoli per una vittoria che valse i quarti di finale di Champions.

Liverpool Benfica, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Liverpool-Benfica sarà trasmessa da Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).