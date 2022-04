Crollo Napoli, difficoltà Milan e l’Inter va; vediamo i migliori del Fantacalcio

L’Inter torna padrona del proprio destino; grazie al clamoroso ko interno del Napoli contro la Fiorentina del solito Italiano (già deleterio per i partenopei ai tempi dell’Hellas…), ed al mezzo passo falso dei rossoneri a Torino, la squadra di Inzaghi, che ritrova i gol di Dzeko e Barella, si riporta ad un passo dalla vetta e qualora vincesse l’ormai mitologico recupero col Bologna sarebbe nuovamente in testa alla classifica. La Juventus grazie a Vlahovic espugna Cagliari; la Roma supera la Salernitana con troppi patemi mentre la Lazio polverizza il Genoa a domicilio. In coda perdono tutte tranne l’Udinese che può festeggiare con largo anticipo una salvezza in realtà mai messa in discussione. Vediamo ora, ruolo per ruolo, i protagonisti del Fantacalcio del trentaduesimo turno.

Immobile domina il turno che registra l’esplosione definitiva di Traorè e la grande vena di Arnautovic

PORTIERI – Di certo non è sua la colpa del brutto ko interno del Genoa contro la Lazio; le 4 reti subite però fanno di Salvatore Sirigu, fantacalcisticamente parlando, il peggior portiere di giornata con la fantamedia di 2. Stesso discorso per il collega Ospina, trafitto tre volte a domicilio dai Viola; nessuna responsabilità particolare ma fantamedia inchiodata impietosamente sul 3. Si erge a numero 1 di giornata tra gli estremi difensori il portiere dello Spezia Provedel che termina la gara imbattuto e si porta a casa un bel 7 pieno. Alle sue spalle sono in molti ad ottenere la fantamedia del 6,5; segnaliamo Vicario che si conferma tra le rivelazioni stagionali nel ruolo.

DIFENSORI – Non è un fulmine di guerra ma non è neanche fortunato: nella domenica in cui la Lazio domina in lungo e in largo l’avversario, Patric trova il modo, con una maldestra autorete, di segnalarsi come peggior difensore di giornata. Per lui è 3,5 l’impietosa fantamedia. Decisamente peggiore Maksimovic, che chiude con un secco 4 in pagella una prestazione da brividi. Seconda rete stagionale e seconda volta consecutiva sul gradino più alto del podio tra i difensori per Rodrigo Becao: il centrale udinese merita un bel 10,5 di fantamedia. Poco meno, 10, per lo juventino De Ligt, il laziale Marusic (prima rete in campionato) ed il romanista Smalling che decide la gara dell’Olimpico.

CENTROCAMPISTI – Con un cognome del genere era lecito attendersi da lui grandi cose ma Hamed Traorè nelle ultime settimane si sta superando. Suggella con una doppietta da favola ed un incredibile 13,5 di fantamedia, il suo momento magico. Lui torna sui suoi livelli dopo un periodo di appannamento e magicamente l’Inter torna a vincere e convincere; un bel 10 tondo tondo per Nicolò Barella che si posiziona sul secondo gradino del podio di centrocampo. Tra gli altri segnaliamo l’impresa del compagno di squadra Perisic che si arrampica fino al 9,5 in fantapagella grazie ad un doppio assist. Il Venezia affonda e con esso Cuisance che provoca un rigore, rimedia il giallo ed un complessivo e poco lusinghiero 4,5 di media. La domenica nera dell’Atalanta si nota nel 5 che contraddistingue la prestazione di Pessina e Miranchuk.

ATTACCANTI – Mezzo punto in più del suo numero di maglia: 17,5 è la fantamedia con la quale Ciro Immobile si staglia su tutti nella trentaduesima giornata. Tre reti, tutte su azione e tutte diverse tra loro; un chiaro messaggio per i suoi detrattori, anzi tre! Alle sue spalle l’indemoniato Arnautovic che incarna al meglio la voglia di vincere del suo tecnico e realizza una splendida doppietta che stende la triste Samp di Giampaolo; 14 è la sua fantamedia. Con un gol ed un assist Nico Gonzalez spacca Napoli e si merita un bel 12.Piccoli di nome e di fatto; l’attaccante di scorta del Genoa tocca quota 5 in fantamedia ed è il peggiore di giornata ma insieme al trio giallorosso Abraham-Afena-El Shaarawy, al sampdoriano Caputo, Nani, Caprari e Simeone.