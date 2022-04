Atalanta Lipsia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tutto in bilico tra Atalanta e Lipsia in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Dea, dopo il pareggio maturato in Germania, sogna il colpaccio che la proietterebbe in semifinale ad affrontare una tra Rangers e Braga. Recuperato Zapata, Gasperini ha una freccia in più al suo arco con una squadra che sembra concentrata completamente sull’obiettivo europeo (a scapito del campionato dove c’è stata la pesante sconfitta contro il Sassuolo).

Atalanta Lipsia, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva

Atalanta Lipsia, i precedenti

La sfida tra Atalanta e Lipsia è una novità in ambito europeo con un solo precedente che è relativo al match di andata. I tedeschi hanno effettuato una sola trasferta in Italia, nella stagione 17/18 quando vennero a Napoli per l’andata dei sedicesimi di Europa League. In quell’occasione ebbero la meglio grazie alla doppietta di Werner e al gol di Bruma (mentre per il Napoli segnò Ounas). Gli azzurri non riuscirono a ribaltare il risultato, vincendo 2-0 a Lipsia, ma venendo eliminati per la regola dei gol in trasferta.

Atalanta Lipsia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite).