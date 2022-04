Calciomercato Milan, la vendetta è servita: Marotta ne esce sconfitto

Calciomercato – La vendetta è servita. La mossa di Maldini spiazza Marotta che ne esce sconfitto.

A un anno di distanza dal tradimento di Calhanoglu, Maldini potrebbe restituire il regalo ai cugini nerazzurri strappando loro un titolare della rosa di Inzaghi a parametro zero. Si è parlato molto di questa probabilità già da mesi addietro ma adesso giungono conferme da più parti. I rossoneri vogliono prendere Ivan Perisic gratis a fine stagione, questo è quanto affermato nel corso della diretta di Top Calcio 24. Qui è stato ribadito che la dirigenza meneghina avrebbe già avviato i discorsi col calciatore che non avrebbe alcun problema a stabilirsi sull’altra sponda del Naviglio. Al momento le trattative per il rinnovo del croato con il Biscione sono in una fase di stallo ed il Diavolo potrebbe approfittarne. Si tratterebbe di un rinforzo a costi esigui che tra l’altro potrebbe rivelarsi un punto di forza nel gioco di Pioli. Ma le notizie di mercato non finiscono qui.

Calciomercato Milan, la mossa di Maldini per arrivare a Berardi

Il Milan continua a monitorare molto da vicino Domenico Berardi. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta di Modena, il Sassuolo non si smuove dalla richiesta di 30 milioni di euro per il suo esterno destro. Paolo Maldini così ha in mente un piano preciso per far calare il costo del suo cartellino. Una cifra troppo alta per il Milan con Maldini che starebbe pensando all’inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare i costi dell’affare: i nomi sono quelli di Brescianini, Colombo, Daniel Maldini e Nasti.