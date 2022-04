Guendalina Tavassi, delirio a L’Isola dei Famosi: bikini minuscolo e forme esplosive – VIDEO

Delirio a L’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi con il suo bikini minuscolo e forme esplosive manda in tilt il web.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, show condotto da Ilary Blasi al cui fianco, nelle vesti di opinionisti, ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Saranno diversi i temi di cui parlare nel corso della diretta ma il momento più atteso per il pubblico sarà lo stop al televoto con relativa eliminazione di uno dei naufraghi in nomination. La domanda che tutti si pongono è chi sarà il settimo concorrente eliminato che raggiungerà Playa Sgamada. Una vaga idea di quel che riserverà il verdetto del pubblico ce lo danno i vari sondaggi online. Ebbene, facciamo un breve sunto. Dopo cinque coppie – Cicciolina-Melandri, Zequila-Floriana, Clemente-Laura, Blind-Roberta e Floriana-Clemente -, questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione è un concorrente singolo della tribù dei Cucaracha. Al televoto, come tutti ricorderanno, sono finiti Nicolas Vaporidis, Nick Luciani de I Cugini di Campagna e Gustavo Rodriguez.

Il televoto questa settimana è in positivo. I telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare? ed i sondaggi sembrano essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Gustavo Rodriguez.

Guendalina Tavassi, delirio a L’Isola dei Famosi: bikini minuscolo e forme esplosive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Una passeggiata in spiaggia con Estefania Bernal. In totale relax Guendalina Tavassi e la sua amica, mettendo due passi sulla sabbia dell’Honduras, involontariamente hanno mandato in tilt il web. Fisico statuario e forme esplosive rendono rovente il clima delle coste del Mar dei Caraibi. I bikini sono da mozzare il fiato così come coloro che lo indossano. Ecco il video.