Sfida da non sbagliare per la Juventus

Juventus-Bologna, la sfida che decide il cammino dei bianconeri

Una stagione non facile per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra ha dovuto fare i conti con una serie di problemi interni e di gioco che ne hanno condizionato il rendimento. Nonostante un avvio difficile la Madame è riuscita nell’impresa di arrivare al quarto posto, candidandosi anche per lo Scudetto. Il sogno, però, è sfumato, andando a scontrarsi contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ora per i bianconeri c’è l’esame Bologna, sfida fondamentale per restare saldi al quarto posto e provare l’affondo al Napoli, occupando la terza posizione.

I principali siti di scommesse, tra i giochi più amati insieme ai casino online , danno per certa la vittoria di Vlahovic&Co, ma le insidie sono dietro l’angolo. La squadra emiliana non è facile da sfidare, più volte si è dimostrata essere la bestia nera delle big italiane: ne sanno qualcosa Roma e Milan, bloccate rispettivamente con una sconfitta e un pareggio. Chissà che alla Juventus possa andare meglio, per allontanare i giallorossi.

Dove vedere Juventus-Bologna

La sfida Juventus-Bologna andrà in scena sabato 16 aprile alle ore 18:30, all’Allianz Stadium. Sarà trasmessa in diretta su Dazn. Il match è possibile seguirlo sui canali della nota emittente televisiva, oppure scaricando l’app sulla propria smart tv. In caso in cui si possegga una tv classica, è possibile scaricare l’applicazione sulla console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per quanto riguarda lo streaming, è possibile da qualsiasi device accedendo al sito Dazn oppure all’applicazione.

Il match per la Champions League tra bianconeri ed emiliani verrà narrato da Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin.

Probabili formazioni Juventus-Bologna

Di seguito le possibili scelte dei due mister.

Le scelte di Allegri – Assenze importanti per il tecnico livornese, che dovrà fare a meno degli infortunati Locatelli e Arthur, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. A meno di clamorose sorprese, la Juventus dovrebbe partire con il 4-2-3-1: Vlahovic come punta, supportato da Dybala, Morata e uno tra Cuadrado e Bernardeschi. Il colombiano, fresco di rinnovo, dovrebbe essere il favorito. In mezzo al campo a dettari i tempi ci saranno Zakaria e Rabiot. In difesa certo l’utilizzo di De Ligt, mentre sono contesi gli altri posti. Con l’olandese uno tra Bonucci e Chiellini, mentre sugli esterni se la giocano Danilo e De Sciglio a destra, mentre sulla sinistra Pellegrini e Alex Sandro. In porta il solito Szczesny.

Per il serbo Mihajlovic (non sarà in campo a causa delle cure a cui si sta sottoponendo) un 3-5-2 con Arnautovic e uno tra Orsolini e Barrow. In mezzo al campo spazio per Dominguez, Schouten e Svanberg con Hickey e Dijks sulle corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Soumaoro, Medel e Theate. In porta Skorupski.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic