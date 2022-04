Lazio scatenata, non solo Romagnoli: altro rinforzo per la difesa

Il calciomercato della Lazio non si fermerà al solo acquisto di Alessio Romagnoli. In arrivo un altro difensore.

L’obiettivo primario è chiudere bene la stagione in corso. Manca poco al termine del campionato e la Lazio si sta già muovendo per costruire la squadra del futuro. Lotito e Sarri hanno avuto un colloquio e le richieste del mister sono state chiare: urgono rinforzi in modo particolare in difesa. Il primo colpo sarà Alessio Romagnoli, capitano del Milan che da parametro zero firmerà si legherà alla sua squadra del cuore. Solo lui non basta e così per rendere più solida quella zona di campo si valutano altri giocatori.

Calciomercato Lazio, nel mirino Johan Vasquez del Genoa

Johan Vasquez, difensore centrale del Genoa che sta disputando un’ottima stagione col Grifone è finito nel mirino della Lazio. Cresciuto grazie a Blessin, il classe 1998 messicano è arrivato in Italia l’estate scorsa per 4 milioni di euro e dopo solo un anno potrebbe già lasciare il Genoa, soprattutto se i rossoblu dovessero retrocedere in Serie B.

Tare si sta guardando intorno e ha individuando in Vasquez un’ottima alternativa ad Alessio Romagnoli. Il costo del cartellino non è elevato e come riporta Calciomercato.com, l’affare non è impossibile da chiudere.