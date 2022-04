Milan Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Non è un buon momento per il Milan. Dopo aver accarezzato l’idea di poter allungare su Inter e Napoli, gli ultimi due pareggi hanno ridotto il distacco dalle concorrenti (soprattutto dall’Inter che, se vincesse il recupero contro il Bologna, potrebbe andare a +1). La squadra di Pioli deve necessariamente ritrovare i 3 punti nell’anticipo della giornata di serie A contro il Genoa. In casa rossoblu, invece, si è chiusa la striscia di 8 risultati utili consecutivi, che aveva riportato il Grifone in corsa per la salvezza, e sono arrivate due sconfitte con ben 5 gol presi complessivamente.

Milan Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leão; Giroud

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro

Milan Genoa, i precedenti

In 53 precedenti a Milano, la squadra di casa ha vinto in 33 occasioni, con 14 pareggi e 6 vittorie del Genoa. Due anni fa, nella stagione 19/20, gli ospiti sorpresero il Diavolo grazie ai gol di Cassata e Pandev (mentre Ibrahimovic segnò nel finale, ma non bastò a evitare la sconfitta). Lo scorso anno, invece, affermazione del Milan con Rebic e un autogol di Scamacca a regalare i 3 punti ai rossoneri (dopo che c’era stato il momentaneo pareggio dell’ex Destro).

Milan Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN.