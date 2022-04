Spezia Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tornerà Lautaro dalla squalifica per i nerazzurri

Saranno 6 giornate molto intense e con pochissime possibilità di sbagliare: grazie alle ultime due vittorie (e ai contemporanei pareggi del Milan), l’Inter si ritrova al secondo posto a -2 dai cugini (con una partita in meno). I nerazzurri non dovranno vanificare il lavoro di queste ultime settimane contro lo Spezia. I liguri sono reduci da 4 punti nelle ultime due partite che hanno permesso loro di staccare ulteriormente la zona retrocessione, anche se non possono ancora dirsi tranquilli.

Spezia Inter, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez

Spezia Inter, i precedenti

L’unico precedente in Liguria tra le due squadre è quello relativo alla scorsa annata quando i nerazzurri pareggiarono 1-1 con Ivan Perisic che segnò, rispondendo al vantaggio spezzino con Diego Farias. Nell’ultimo precedente, invece, relativo alla gara di andata di questo campionato, i nerazzurri vinsero per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Gagliardini.

Spezia Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 19:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)