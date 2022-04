Fiorentina Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ci sono in palio punti importanti nella sfida tra Venezia e Fiorentina che si giocherà al Franchi di Firenze. I viola sono al momento settimi, e hanno legittime speranze di puntare all’Europa. L’ultima vittoria, sul campo del Napoli, ha rinforzato la convinzione del gruppo che ha scoperto anche i gol di Ikonè e Cabral, arrivati nel mercato di gennaio. Punti importanti in palio anche per il Venezia che da fine novembre ha vinto soltanto una partita. L’obiettivo di mister Zanetti è comunque quello di uscire almeno con un punto per smuovere una classifica ferma da ben 6 partite.

Fiorentina Venezia, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Johnsen, Henry, Okereke

Fiorentina Venezia, i precedenti

In 12 scontri in serie A a Firenze, i padroni di casa hanno avuto la meglio in 9 occasioni, con 1 pareggio e 2 vittorie del Venezia. Gli ultimi 3 scontri, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, hanno sempre visto prevalere i viola con Batistuta capace di segnare ben 5 gol nelle due partite che disputò nella stagione 98/99 e 99/00. L’ultimo incrocio, consumatosi nella stagione 01/02, vide la Fiorentina vincere per 3-1 grazie alla doppietta di Nuno Gomes e al gol di Enrico Chiesa.

Fiorentina Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 16:30, sarà visibile su DAZN.