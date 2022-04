Juventus Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per raggiungere il quarto posto servono 10 punti, così ha dichiarato Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Bologna. I bianconeri sono attesi dalla sfida contro i rossoblu per raccogliere i punti necessari alla qualificazione alla prossima Champions League. Senza Locatelli e Arthur, infortunati, ci sarà Danilo a centrocampo, mentre in avanti dovrebbe essere confermato il tridente composto da Vlahovic, Dybala e Morata. Nel Bologna spazio invece ad Arnautovic: l’austriaco è reduce da una doppietta nell’ultimo turno di campionato che gli ha consentito di raggiungere e superare la doppia cifra di reti segnate.

Juventus Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Orsolini, Arnautovic

Juventus Bologna, i precedenti

In 74 giocati a Torino, la Juventus ha vinto in 43 occasioni, pareggiando in 26 e perdendo in 5. L’ultima vittoria del Bologna risale alla stagione 10/11 quando la Juventus allenata da Del Neri cadde sotto i colpi dell’ex Di Vaio che siglò una doppietta. Negli ultimi anni, però, c’è una striscia di 8 vittorie consecutive dei bianconeri, l’ultima delle quali, lo scorso anno, porta le firme di Arthur e Mc Kennie.

Juventus Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.