Juventus-Bologna: risultato, tabellino e highlights

Juventus e Bologna non regalano grandi emozioni nel primo tempo all’Allianz Stadium. I padroni di casa hanno cercato di attaccare fin da subito ma i rossoblù si sono difesi con ordine e hanno respinto le iniziative della squadra di Allegri. Nessun tiro in porta e nessuna occasione pericolosa.

Inizia il secondo tempo con il primo pallone giocato dagli ospiti. Al 52esimo Marko Arnautović sblocca il match. Ancora Soriano pesca in area Arnautovic che si inserisce, scarta Szczesny e sigla il vantaggio rossoblù. Tra il minuto 55 e 56 doppia occasione per la Juventus. Cross bianconero con Cuadrado che ci prova e manda sul palo! Qualche istante dopo De Sciglio prova la conclusione dalla distanza che viene deviata e impegna Skorupski che manda in angolo. All’81esimo Morata viene steso al limite dell’area di rigore dopo un contropiede. Soumaoro, autore del fallo prende un rosso diretto dopo che l’arbitro Sacchi ha rivisto l’episodio al VAR. Per proteste doppio giallo a Medel e Bologna in 9. Al 95esimo ci pensa Dusan Vlahovic a riequilibrare il match.

Tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Marcatori: Arnautovic 52′; Vlahovic 90+5.

Highlights