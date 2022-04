Lazio Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ciro Immobile è in palla dopo la tripletta segnata al Genoa

Il sabato pasquale della serie A si chiuderà con la sfida tra Lazio e Torino all’Olimpico di Roma. Qui i biancocelesti proveranno a tenere in piedi le loro residue speranze di quarto posto che al momento dista 7 punti. La sfida ai granata non sarà semplice, anche se i capitolini potranno contare sull’ex Ciro Immobile che è reduce da una tripletta al Genoa e che affronterà una delle sue vittime preferite in serie A. Di fronte, invece, un Torino che sembra essersi ormai rilassata, anche se è riuscita a mettere alle corde il Milan la settimana scorsa, concedendo ai rossoneri solamente un pareggio.

Lazio Torino, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti

Lazio Torino, i precedenti

Ci sono stati 66 incroci in serie A in casa della Lazio e di questi i padroni di casa ne hanno vinti 23, con 32 pareggi e 11 vittorie granata. Lo scorso anno la partita si concluse sullo 0-0, mentre due anni fa ci fu un netto poker biancoceleste grazie alle reti di Acerbi e Immobile (doppietta) e all’autorete di Belotti. L’unica vittoria degli ultimi 25 anni del Torino risale invece alla stagione 17/18 quando i granata sbancarono l’Olimpico grazie alle reti di Berenguer, Rincon ed Edera, mentre per la Lazio segnò il solo Luis Alberto.

Lazio Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).