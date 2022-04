Il Milan e Il Progetto SAM: come unire culture differenti attraverso il Calcio

Il Milan fa sul serio con l’ambizioso Progetto SAM. Una docu-serie realizzata con una squadra di calcio di ragazzi che girano l’universo mondiale come rappresentati della solidarietà. Un progetto, estremamente importante, quello griffato SAM, che utilizza il Calcio per unire culture e popoli diversi. Con un apposito tweet sul proprio profilo ufficiale, il Milan ha annunciato un nuovo interessantissimo progetto: “Siamo felici di dare il benvenuto al Progetto SAM, che unisce persone e culture diverse attraverso il calcio. Sosteniamo fortemente la condivisione dei valori positivi dello sport per fornire ai bambini le conoscenze necessarie per avere un impatto sulle generazioni future”. AC Milan condivide valori di fondamentale rilevanza, in particolar modo in questo momento storico di difficoltà, supportando i bambini che si impegnano a lasciare un impatto positivo nel futuro della prossima generazione.