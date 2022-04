Serie B: il programma della 35^ giornata e dove vederla in TV

Pasquetta con la Serie B in campo

Torna in campo la Serie B, mancano quattro giornate al termine del campionato e la lotta per la promozione si infiamma con almeno 6 squadre che puntano alla promozione diretta in Serie A. Il Lecce capolista è di scena a Reggio Calabria contro una Reggina già salva, la Cremonese attende il Cosenza invischiato nella lotta salvezza, mentre il Pisa attende all’Arena Garibaldi un Como già salvo. Nel posticipo derbu lombardo tra Monza e Brescia.

Il programma

Spal-Crotone, ore 12.30, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW;

Cremonese-Cosenza, ore 15, diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW;

Vicenza-Perugia, ore 15, diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW;

Pordenone-Benevento, ore 15, diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW;

Reggina-Lecce, ore 15, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW;

Cittadella-Alessandria, ore 18, diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW;

Parma-Ascoli, ore 18, diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW;

Pisa-Como, ore 18, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW;

Ternana-Frosinone, ore 18.00, diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW;

Monza-Brescia, ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (telecronaca di Daniele Barone, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Marina Presello)