Derby della Madonnina: torna il big match Milan – Inter in Coppa Italia

Per molte persone, la Coppa Italia potrebbe non essere considerata un trofeo importante. Tuttavia, si tratta di una competizione che da prestigio alla squadra che vince e le consente di avere l’accesso diretto in Europa League. La competizione è arrivata agli sgoccioli e una delle due semifinali è il big match tra Milan e Inter. I cugini di Milano sono pronti a sfidarsi all’ultimo gol per agguantare la finale e vincere eventualmente il trofeo. Ma qual è la squadra più attrezzata a raggiungere il primo obiettivo stagionale? Scopriamolo nelle prossime righe!

Situazione Milan

I rossoneri stanno attraversando un buon momento anche se nelle ultime apparizioni i risultati previsti non sono arrivati. Attualmente primi in classifica, i rossoneri non sono riusciti ad allungare sui cugini interisti ma continuano ad avere qualche punto di distacco e la tranquillità di avere un certo vantaggio. La supersfida con l'Inter potrebbe essere il vero spartiacque della stagione che potrebbe incidere anche sul morale della squadra sconfitta. Scopriremo a breve quale sarà l'atteggiamento dei rossoneri e se domineranno la partita fin dall'inizio.

Situazione Inter

Anche l’Inter sta attraversando un periodo emblematico. Gli uomini di Inzaghi avevano inanellato un grande filotto di vittorie tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Tuttavia, una serie di pareggi ne ha bloccato la rincorsa verso la vetta. In ogni caso, i nerazzurri sono secondi in classifica con una partita in meno che potrebbe consentire loro di tornare in vetta. L’inter ha un gioco dispendioso di energie ma cerca di segnare quasi subito per poi controllare la partita. Inzaghi ha impostato un calcio veloce, rapido e tattico. Tuttavia, le ultime apparizioni potrebbero nascondere un po’ di stanchezza da parte dei suoi uomini.

FAQ

Dove vedere Milan – Inter?

Il Derby della Madonnina è disponibile è disponibile su Canale 5 a partire dalle ore 21.00 del 1° marzo.

