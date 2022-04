Inter-Milan, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia

Inter Milan si sfidano questa sera a San Siro, in palio la finale di Coppa Italia. Sfida che si rinnova come in campionato, un testa a testa tra nerazzurri e rossoneri per scudetto e Coppa Italia. Inzaghi si affida in attacco a Dzeko e Lautaro Martinez. Pioli punta forte sul bomber di coppa Giroud.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. (A disp. Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Vidal, Gagliardini, Vecino, Gosens, Correa, Sanchez, Caicedo). All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. (A disp. Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Lazetic). All. Pioli.

Arbitro: Mariani, assistenti Costanzo e Passeri, Abisso quarto uomo, Mazzoleni e Tolfo al Var.