Inter Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dal campionato alla Coppa Italia: il duello tra Inter e Milan prosegue nella coppa nazionale con una sfida che vale la finale dove la vincente sfiderà una tra Juventus e Fiorentina. Le due milanesi arrivano dopo un weekend segnato da due vittorie che hanno lasciato invariate le distanza in cima alla classifica. L’Inter sembra aver ritrovato lo smalto dei momenti migliori della stagione ed è pronta all’assalto finale, mentre il Milan sembra più in difficoltà dal punto di vista fisico, ma la vittoria contro il Genoa ha ridato morale e fiducia alla squadra. Si riparte dallo 0-0 dell’andata che lascia tutto quanto in discussione.

Inter Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud

Inter Milan, i precedenti

Sono 26 i precedenti tra le due formazioni in coppa Italia con 10 vittorie del Milan, 8 dell’Inter e altrettanti pareggi. A parte la gara di andata, l’ultima occasione nella quale le due squadre si sono incrociate sono i quarti di finale dello scorso anno quando, a tempo scaduto, Eriksen decise una partita che rimarrà nella storia soprattutto per il litigio tra Lukaku e Ibrahimovic.

Inter Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5