Juventus Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In piena corsa per il quarto posto (e con uno scontro diretto da giocare in casa all’ultima giornata), la Fiorentina vuole sovvertire il pronostico contro la Juventus anche in Coppa Italia. All’andata, al Franchi, i bianconeri prevalsero per 1-0 grazie all’autorete di Venuti nel finale dopo una partita giocata brillantemente dai viola. Passata la frustrazione per lo sfortunato risultato la squadra di Italiano vuole giocarsi tutte le chance di arrivare in finale e conquistarsi la sfida contro una delle due milanesi.

Juventus Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus

Fiorentina

Juventus Fiorentina, i precedenti

In 15 scontri in Coppa Italia ci sono state 6 vittoria della Fiorentina, 5 della Juventus e 4 pareggi. L’ultimo scontro, a parte la gara di andata, risale alla stagione 14/15 quando le due squadre si incontrarono in semifinale. All’andata i viola riuscirono a sbancare l’Allianz Stadium con il risultato di 2-1 grazie a una doppietta di Salah. I bianconeri, al ritorno, riuscirono a vincere 3-0 in trasferta grazie alle reti di Matri, Pereyra e Bonucci.

Juventus Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5.