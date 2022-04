Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso la Serie B: folle idea!

Il calciomercato del Milan riserva tante sorprese, alcune folli e altre meno. Ultima indiscrezione riguarda Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero il cui futuro potrebbe portarlo in Serie B.

“Decido io quando smettere”, ha detto ieri Zlatan Ibrahimovic. Nessun dubbio dunque sul fatto che lo svedese possa decidere di continuare a giocare, ma dove? Resterà al Milan o a 41 anni cercherà nuovi stimoli e nuovi record personali. Ebbene, una risposta certa ad oggi non l’abbiamo ma possiamo riprendere una parte dell’intervista di Luigi De Laurentiis al Corriere della Sera. Il presidente del Bari, squadra pugliese neopromossa in Serie B, ha fatto sognare in grande i tifosi facendo il nome di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no! (ride ndr)”, con una battuta il patron del Bari ha fatto l’occhiolino a Zlatan e chissà che lui non accetti una nuova sfida in B con l’intenzione di una promozione flash dei biancorossi. Pista difficile ma non del tutta da escludere. Ibra docet.