Calciomercato, dall’Inghilterra: Lukaku al Milan | Costi e dettagli dell’operazione

Lukaku al Milan. Dall’Inghilterra lanciano una clamorosa bomba di mercato che potrebbe realizzarsi con il cambio di proprietà.

Lukaku potrebbe arrivare al Milan. Stando a quanto riporta la versione inglese di Goal.com, in cui però si precisa che una vera e propria trattativa deve ancora nascere, l’operazione può essere immaginata solo se Investcorp completerà realmente l’acquisizione del Milan. Per mandare in porto questa operazione sarà fondamentale il passaggio del testimone dalle mani del fondo Elliott a quelle del fondo arabo.

Il Chelsea sta attraversando un periodo complicatissimo. I Blues versarono 115 milioni nelle casse dell’Inter la scorsa estate per Big Rom e per non avere una minusvalenza a bilancio,dovrebbero rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Se il costo del cartellino calasse il Milan potrebbe pensarci davvero, anche se resterebbe il nodo dell’ingaggio. Il belga guadagna 12 milioni a stagione e sono troppi anche per una proprietà facoltosa come Investcorp.