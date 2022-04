Fantacalcio, i consigli per la trentaquattresima giornata

Torino-Spezia

Belotti in forte dubbio tra i granata, se non dovesse farcela è pronto Pellegri. In difesa Zima potrebbe partire titolare a discapito di Izzo, così come Aina appare favorito su Singo.

Verde favorito su Kovalenko per completare il tridente con Manaj e Gyasi, per il resto nessuna novità e conferma della formazione vista nelle ultime settimane.

Consigliati: Berisha, Bremer, Pobega

Sconsigliati: Gyasi, Nikolaou, Ricci

Scommessa: Verde

Squalificati: nessuno



Venezia-Atalanta

Squalificato Haps, da terzino sinistro potrebbe agire Mateju con il rientrante Ampadu terzino destro. Fiordilino favorito su Tessmann in mezzo al campo, Aramu completa il tridente con Okereke ed Henry.

Dubbio Malinovsky in casa bergamasca, se l’ucraino non dovesse farcela al suo posto dentro Pasalic. Muriel e Zapata tornano a giocare in tandem dal primo minuto, conferma in difesa per il giovane Scalvini.

Consigliati: Muriel, Musso, Zapata

Sconsigliati: Caldara, Fiordilino, Mateju

Scommessa: Okereke

Squalificati: Haps, Kiyine



Inter-Roma

Dumfries e Dzeko tornano titolari dopo aver riposato nel trionfante derby di Coppa Italia, a fargli posto saranno Darmian e Correa. Nessun problema per Bastoni che sarà regolarmente in campo.

Squalificato Zaniolo, per la sua sostituzione favorito Mkhitaryan, che dunque agirà in posizione più avanzata.

Squalificati: Fuzato, Zaniolo



Verona-Sampdoria

Nessun problema di formazione per Tudor che schiererà la formazione migliore possibile, con il solito tridente in attacco e Ceccherini di nuovo preferito a Sutalo in difesa.

Giampaolo torna al 442, Candreva e Thorsby sugli esterni e il tandem Caputo-Quagliarella in attacco. Damsgaard pronto a subentrare nella ripresa dopo aver riassaggiato il campo domenica scorsa.

Consigliati: Barak, Candreva, Simeone

Sconsigliati: Ceccherini, Colley, Murru

Scommessa: Sensi

Squalificati: nessuno



Salernitana-Fiorentina

Tornano Djuric e Mazzocchi tra i titolari, escono Zortea e Bonazzoli, con Ribery a far coppia in attacco con l’ariete bosniaco. In mediana conferma per Bohinen ed Ederson, in difesa Radovanovic preferito a Dragusin.

Stagione finita per Castrovilli, Torreira salta la Salernitana ed è in forte dubbio anche Bonaventura. Centrocampo da inventare dunque per Italiano, che rilancia Amrabat in regia con Duncan e Maleh mezzali. Cabral favorito su Piatek per il ruolo da centravanti.

Consigliati: Biraghi, Ederson, Igor

Sconsigliati: Amrabat, Mazzocchi, Ranieri

Scommessa: Ikone

Squalificati: nessuno



Bologna-Udinese

Tra infortuni e squalifiche ecco che contro l’Udinese si vedrà un Bologna molto rimaneggiato. In difesa ci saranno Binks e Bonifazi, in mezzo potrebbe essere riproposto Aebischer titolare. In attacco sarà Barrow a sostituire Arnautovic come prima punta.

Ancora out Beto, in attacco confermato il tandem Deulofeu-Success. Dubbio Pereyra in mezzo al campo, se non dovesse farcela pronto Arslan. Molina ha scontato la squalifica e riprende il suo posto da titolare sulla destra.

Consigliati: Deulofeu, Pablo Marì, Silvestri

Sconsigliati: Binks, Bonifazi, Walace

Scommessa: Hickey

Squalificati: Arnautovic, Medel, Soumaoro



Empoli-Napoli

Viti torna titolare in retroguardia, in attacco Pinamonti e Di Francesco con Bajrami trequartista. Asllani confermato in regia.

Sempre out Di Lorenzo e quindi il terzino destro sarà ancora Zanoli, con Juan Jesus a rimpiazzare lo squalificato Koulibaly al centro. Infortunato Lobotka, la coppia mediana sarà Anguissa e Demme, con Ruiz trequartista e Zielinski in panchina. Osimehn intoccabile come centravanti, solo panchina per Mertens.

Consigliati: Anguissa, Insigne, Osimehn

Sconsigliati: Bandinelli, Parisi, Viti

Scommessa: Mertens

Squalificati: Koulibaly



Genoa-Cagliari

Destro centravanti e Gudmundsson ed Ekuban sugli esterni, in mediana spazio all’esperienza di Sturaro e Badelj mentre Melegoni potrebbe essere preferito ad Amiri sulla trequarti. Vasquez e non Frendrup come terzino sinistro.

Squalificato Lovato, al suo posto dentro Ceppitelli. Deiola titolare con Rog inizialmente in panchina, in attacco Joao Pedro e Pavoletti.

Consigliati: Cragno, Joao Pedro, Sirigu

Sconsigliati: Amiri, Grassi, Gudmundsson

Scommessa: Pavoletti

Squalificati: Lovato



Lazio-Milan

Sarri non avrà Patric e Pedro, per cui il tridente sarà obbligatoriamente composto da Zaccagni e Felipe Anderson ai fianchi di Immobile. Al centro Acerbi e Luiz Felipe.

Niente da fare per Ibrahimovic, mentre Rebic potrebbe andare in panchina. Messias favorito su Saelemaekers sulla destra, Kessie nuovamente trequartista con Diaz pronto a subentrare.

Consigliati: Immobile, Milinkovic, Leao

Sconsigliati: Luiz Felipe, Marusic, Tonali

Scommessa: Hernandez

Squalificati: nessuno



Sassuolo-Juventus

Muldur al posto dell’infortunato Toljan come terzino destro, in avanti ci saranno i soliti quattro tenori con Defrel pronto a subentrare.

Chiellini probabile titolare al posto di Bonucci, Zakaria e Rabiot in mediana. Dybala sicuro del posto da trequartista, mentre Bernardeschi scalpita per soffiare il posto a Morata, che al momento appare ancora favorito come titola

Squalificati: Luperto