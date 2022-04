Calciomercato Inter, salta tutto: Marotta corre ai ripari

Si infiamma il calciomercato dell’Inter. Salta tutto e Marotta corre ai ripari.

L’Inter vuole rinforzare ulteriormente la sua solida difesa. L’obiettivo principale della società nerazzurra è dunque continuare a restare competitivi sia in Italia che in Europa. Per far sì che cio accada, Beppe Marotta ha deciso di effettuare un tentativo per portare Bremer alla corte di Inzaghi. Ma per farlo dovrà battere una folta concorrenza.

Come riporta The Telegraph, infatti, in Premier League c’è una vera e propria fila di squadre interessate al difensore brasiliano del Torino. Su Bremer, in particolare, sarebbe vivo l’interesse di Arsenal, Tottenham, Liverpool e soprattutto Leicester che potrebbe presentare un’offerta a breve. In Italia piace a Juventus e Milan.