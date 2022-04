Calciomercato, la Juventus beffa il Milan: blitz di Cherubini

È un testa a testa di calciomercato tra Milan e Juventus. Cherubini ha anticipato Maldini rovinando i piani dei rossoneri.

La Juventus ha bisogno di intervenire sul mercato per puntellare la sua rosa in vista della prossima stagione. Il quarto posto di quest’anno dovrà tramutarsi in lotta scudetto l’anno prossimo. Per far sì che ciò accada la società bianconera ha deciso di effettuare diversi acquisti. In primis bisognerà sostituire Paulo Dybala. Da qui sta avanzando la pista Berardi, obiettivo di mercato del Milan. La Juve lo aveva inserito nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco della prossima stagione, salvo poi accantonare il suo nome favorendo l’ascesa di altri profili.

Domenico Berardi alla Juve sembra ad oggi una pista in stand-by, con il club bianconero che sta valutando altre piste per il dopo Dybala come Zaniolo, Raspadori, Di Maria e David Neres.