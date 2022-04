Calciomercato Milan, non solo Lukaku: altro colpo targato Investcorp

Si infiamma il calciomercato del Milan. Non solo Lukaku, ma Investcorp potrebbe puntare a un altro big.

Un occhio rivolto al presente e l’altro proiettato verso il futuro. Il primo obiettivo è cercare di vincere lo scudetto, l’altro organizzare la squadra per il prossimo campionato. Di tempo ce n’è per progettare il tutto ma quando si tratta di calciomercato mai dire mai. Il tempo non basta mai e la dirigenza rossonera, in attesa che si compi il passaggio di proprietà, imbastirà le trattative. Con Investcorp sono tanti i nomi accostati al Milan da Lukaku passando per Isco fino ad arrivare a Sterling e Milinkovic-Savic.

La Gazzetta dello Sport in modo particolare si sofferma sul futuro del centrocampista serbo. Al momento non ci sono trattative o contatti informali ma la sensazione è che dopo sette anni il Sergej ha voglia spiccare il volo verso un top club. Il contratto in scadenza nel 2024 sicuramente è un indizio: questa potrebbe essere l’estate giusta per la cessione.

PSG, Manchester United e Juventus lo hanno inserito in cima alla loro wishlist ma attenzione a un possibile interesse da parte del Milan che con la nuova proprietà potrebbe decidere di acquistare un top-player in mediana che andrebbe a sostituire Franck Kessié.