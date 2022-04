Calciomercato Roma, scacco matto Mou: Marotta spalle al muro

Calciomercato Roma – Scacco matto. Mourinho ha chiesto rinforzi e Tiago Pinto lo ha accontentato. Marotta spalle al muro.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella corsa a Giulio Maggiore si sarebbe inserita anche la Roma. Il centrocampista classe 1998 dello Spezia classe sta disputando un’ottima stagione. Ha collezionato 32 presenze, un gol e tre assist all’attivo. Inoltre il suo contratto con il club ligure scadrà nel 2023 e così in estate il mediano bianconero potrebbe fare il grande salto passando in una big. La concorrenza per lui però sarebbe molto ampia perché oltre che alla Roma piace anche a Napoli, Inter e Fiorentina le quali avrebbero già mosso i primi passi contattando la dirigenza. Oltre alle succitate ci sarebbe anche la Roma nella corsa a Maggiore. Tiago Pinto è pronto a regalare uno dei talenti della Serie A a Mourinho.