Hellas Verona Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Hellas Verona e Sampdoria saranno contrapposte nel sabato sera della serie A. I veronesi sono reduci da una vittoria esterna contro l’Atalanta che ha caricato gli uomini di Tudor, reduci da un’ottima stagione. Nonostante l’assenza di Barak, la squadra sta viaggiando a un gran ritmo, non perdendo la sua produzione offensiva. Tutto l’opposto della situazione della Sampdoria che si trova a 29 punti, appena 4 sopra la zona rossa e che nelle ultime 7 partite ha perso 6 volte. Dopo la sconfitta contro il fanalino di coda Salernitana, i blucerchiati devono scuotersi a conquistare necessariamente i 3 punti per mettersi al sicuro.

Hellas Verona, Sampdoria, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo

Hellas Verona Sampdoria, i precedenti

In 25 precedenti in casa del Verona, gli scaligeri hanno vinto in 11 occasioni, ci sono stati 10 pareggi e la Sampdoria ha vinto 4 volte. Lo scorso anno la partita terminò 2-1 per i blucerchiati con i gol di Verre ed Ekdal con Zaccagni che segnò nel finale un gol inutile per i padroni di casa. L’anno precedente, invece, ebbero la meglio i gialloblu che prevalsero per 2-0 grazie alla marcatura di Kumbulla e all’autogol di Murru.

Hellas Verona Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (numero 251 satellite).