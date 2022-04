Inter Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sfida alla Roma, l'Inter avrà un calendario in discesa

Il big match della trentaquattresima giornata di serie A sarà Inter–Roma. Per Mourinho sarà ovviamente una partita speciale con San Siro che gli tributerà un saluto particolare. Ma, oltre all’emozione, ci sarà una partita da vincere: i giallorossi sono ancora in corsa per il quarto posto e, con una Juventus che balbetta, i capitolini hanno il dovere di provarci.

Di fronte ci sarà però l’Inter che è lanciata verso lo scudetto e rinfrancata dal tris inflitto al Milan nel ritorno di Coppa Italia. Simone Inzaghi è ben conscio dell’importanza della sfida, soprattutto perché dopo il calendario sarà in discesa.

Inter Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Inter Roma, i precedenti

In 88 precedenti a San Siro, l’Inter ha vinto 45 volte, 28 volte c’è stato un pareggio e in 15 occasioni ha prevalso la Roma. L’ultima volta che i giallorossi hanno sbancato il campo dei nerazzurri era la stagione 16/17 quando una doppietta di Nainggolan e il gol di Perotti superarono la rete di Icardi. L’anno scorso, invece, finì con il medesimo risultato di 3-1, ma per i padroni di casa grazie alle reti di Brozovic, Lukaku e Vecino.

Inter Roma, dove vederla in tv

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN e SKY bar.