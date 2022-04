Stefano Tacconi in gravi condizioni | Gli aggiornamenti

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi è ricoverato all’ospedale di Alessandria in Neurochirurgia e in gravi condizioni. Si attendono aggiornamenti, ma quello che si sa è che Tacconi aveva partecipato a un evento ad Asti venerdì sera e poi avrebbe avuto un malore nella mattinata di sabato. Probabile un’ischemia cerebrale, attualmente i medici stanno valutando se e come operare. Per le ore 23, invece, è atteso il bollettino medico dell’ospedale.