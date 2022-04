Torino Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà la gara tra Torino e Spezia a introdurre il turno di campionato. I granata, dopo un periodo molto negativo, sembrano essersi ripresi con 5 punti conquistati nelle ultime 3 partite (grazie anche ai due pareggi contro Milan e Lazio). Juric però non vuole accontentarsi e chiede ai suoi di chiudere il finale di stagione in crescendo. Lo Spezia di Thiago Motta, invece, si trova a 33 punti a +11 dalla zona retrocessione: un vantaggio rassicurante, ma che non può far dormire ancora sogni tranquilli: i liguri vogliono assicurarsi la permanenza nella massima serie il più presto possibile.

Torino Spezia, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Sanabria

Spezia (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi

Torino Spezia, i precedenti

In casa dei granata c’è un solo precedente tra le due squadre e risale al campionato passato nel quale Torino e Spezia impattarono, alla diciottesima giornata, sullo 0-0, in una partita che gli ospiti giocarono in 10 dal ‘7 minuto per l’espulsione di Vignali. All’andata di questa stagione, invece, finì 1-0 per i liguri con il gol decisivo di Jacopo Sala.

Torino Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.