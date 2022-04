Venezia Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Prima missione per Venezia e Atalanta: riscattarsi. Le due squadre sono reduci da una giornata a dir poco sfortunata con i lagunari che sono usciti sconfitti di misura (ma solo nel punteggio) dal Franchi di Firenze, mentre gli orobici hanno perso in casa contro l’Hellas Verona. Il Venezia, inoltre, si è vista raggiungere dalla Salernitana contro cui dovrà giocare ancora il recupero di campionato. Sfumata la rincorsa Champions, ora per l’Atalanta è a rischio anche l’Europa: per questo Gasperini chiede una grande prestazione ai suoi per non perdere questo treno.

Venezia Atalanta, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; Okereke, Henry, Johnsen

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Zapata

Venezia Atalanta, i precedenti

Ci sono stati 9 precedenti in serie A in casa dei lagunari, con 2 vittorie di questi ultimi, 3 pareggi e 4 vittorie dell’Atalanta. L’ultimo scontro risale alla stagione 01/02 quando la Dea si impose in trasferta per 1-0 grazie alla rete di Fausto Rossini.

Venezia Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.