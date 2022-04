Empoli Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo il pareggio contro la Roma, maturato nel finale di partita, i sogni scudetto del Napoli si sono decisamente raffreddati. La squadra di Spalletti non vuole però demordere e, finché la matematica non condannerà gli azzurri, si darà il massimo in ogni gara. A cominciare dalla sfida contro l’Empoli di Andreazzoli, grande amico di Spalletti, che ha portato i toscani a quota 34 punti, praticamente salvi. Un successo manca però da metà dicembre e arrivò proprio contro il Napoli.

Empoli Napoli, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti

Napoli (4-3-3): Meret; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne

Empoli Napoli, i precedenti

In 8 scontri al Castellani di Empoli, i padroni di casa hanno vinto 3 volte con 4 pareggi e 1 sola affermazione napoletana. L’unico successo del Napoli risale alla stagione 16/17 quando i gol di Insigne (doppietta) e Mertens superarono quelli di Maccarone ed El Kaddouri per il 3-2 finale. L’affermazione più importante dell’Empoli risale invece alla stagione 14/15 quando i partenopei caddero sotto i colpi di Maccarone, Saponara con gli autogol di Britos e Raul Albiol. Era l’Empoli di Sarri che l’anno seguente si sarebbe trasferito proprio sotto le pendici del Vesuvio.

Empoli Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.