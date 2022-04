Lazio Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A vedrà la sfida tra Lazio e Milan come ultima gara in programma. I rossoneri devono vincere per mantenere il passo dell’Inter, sempre più lanciata dopo la vittoria contro la Roma. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, proprio contro i nerazzurri, Pioli vuole riprendere il filo in campionato, anche se non sarà facile. La Lazio è apparsa infatti in crescita, nonostante l’ultimo pareggio casalingo contro il Torino e, con una corsa all’Europa che entra nel suo momento decisivo, i biancocelesti non possono sbagliare.

Lazio Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud

Lazio Milan, i precedenti

In 78 incroci a Roma, la Lazio ha vinto in 20 occasioni, il Milan in 22 e ci sono stati 36 pareggi. Lo scorso anno la Lazio vinse nettamente per 3-0 grazie alla doppietta di Correa e al sigillo di Immobile. Stesso risultato, ma a parti invertite, l’anno prima con i rossoneri corsari grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. Di recente, nella stagione 17/18, c’è stata un’altra larga vittoria della Lazio con la tripletta di Immobile e il gol di Luis Alberto a firmare il trionfo.

Lazio Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.