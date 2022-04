Salernitana Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A sarà aperta da Salernitana e Fiorentina. Dopo la sconfitta della Roma nella gara di ieri contro l’Inter, i viola hanno l’opportunità di superare i giallorossi al quinto posto in classifica (con una partita in meno ancora da giocare). Senza Castrovilli, che ha terminato anzi tempo la stagione, Italiano riproporrà il tridente visto con la Juventus con Cabral ancora preferito a Piatek. La Salernitana arriva invece da due successi consecutivi che hanno riacceso una flebile speranza di salvezza.

Salernitana Fiorentina, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Ribery, Djuric

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné

Salernitana Fiorentina, i precedenti

Ci sono solo due precedenti in Campania tra le due squadre con la Salernitana che ha vinto in un’occasione, nella stagione 47/48, e un pareggio arrivato nella stagione 98/99. In quest’ultimo scontro, il risultato finale fu di 1-1 con Di Vaio a segno per i padroni di casa e Torricelli per la Fiorentina.

Salernitana Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).