Calciomercato Milan, colpo ad effetto per l’attacco: l’ultima idea di Maldini

L’ultima idea di Maldini per l’attacco del Milan è un vero e proprio colpo ad effetto.

La vittoria col brivido contro la Lazio tiene il Milan in corsa per lo scudetto. A meno quattro gare dal termine del campionato il Diavolo si gioca le sue carte per vincere quel titolo che in via Aldo Rossi manca dal 2011. Le attenzioni però non sono solo rivolte al presente quindi alla stagione in corso e al passaggio di proprietà. I rossoneri rivolgono il proprio sguardo anche al prossimo calciomercato che potrebbe vederli protagonisti indiscussi. Infatti, dopo le voci di Lukaku e Gabriel Jesus, ecco che spunta Ryad Mahrez.

L’esterno mancino del Manchester City ha il contratto in scadenza con i Cityzens nel 2023 e al momento non ha ancora avviato discorsi con il club inglese per trattare il rinnovo. Sono diversi i club che monitorano la sua situazione, Real Madrid, Paris Saint Germain e Barcellona tra tutte, e adesso sembra essersi aggiunta alla fila anche il Milan.

In caso di mancato rinnovo i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo in estate trattando anche con il giocatore. Mahrez è in cerca di nuove sfide e di un club dove poter essere il protagonista indiscusso. Al Milan ci sono i giusti presupposti che ciò possa accadere e così non è da escludere un accordo con Mahrez.